Рада сьогодні розгляне проект постанови про скасування медичної реформи (подію завершено)

Сьогодні Верховна Рада України розгляне проект постанови про скасування рішення парламенту від 19 жовтня про прийняття в цілому проекту закону «Про державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в сьогоднішньому порядку денному засідання парламенту.

Відхилення такого проекту постанови відкриє шлях голові Верховної Ради Андрію Парубію до підписання цього закону.

Також сьогодні передбачається розглянути два законопроекти у першому читанні, які стосуються вищої освіти та захисту інвестицій.

Традиційно з 10.00 до 11.00 має відбутися Година запитань до уряду.