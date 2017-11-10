Рада відмовилася скасувати медичну реформу

Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення парламенту від 19 жовтня 2017 року про прийняття в цілому проекту закону "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327-П).

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Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект постанови проголосували лише 45 народних депутатів із 300, зареєстрованих у сесійній залі. На момент голосування візуально в сесійній залі було орієнтовно до 100 депутатів.

Таким чином, після відхилення цього проекту постанови, голова Верховної Ради Андрій Парубій має можливість підписати закон про медичну реформу.

Авторами проекту постанови були народні депутати від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, Михайло Папієв та позафракційний депутат Олег Мусій.

У пояснювальній записці до проекту постанови автори, зокрема, зазначали, що ухвалення закону про медичну реформу призведе до "звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, що не допускається при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів".

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327).

Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

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Крім того, за рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

Також 19 жовтня парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи, і ухвалив у першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).