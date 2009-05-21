Наркоманія - серйозна проблема міста Харкова

Переважна більшість харків`ян вважають наркоманію серйозною проблемою міста.

Про це свідчать результати експрес-опитування Харківського філіалу Інституту Горшеніна на тему «Ставлення харків`ян до проблеми наркоманії», передані УНІАН.

Результати показали, що з проблемою наркоманії зіткнулася кожна п`ятнадцята харківська сім`я. Переважна більшість городян, які взяли участь в опитуванні, заявили, що серед членів їхніх сімей і знайомих немає наркозалежних людей. Лише 6,5% відзначили, що стикалися з проблемою наркозалежності.

Проте при цьому харків`яни вважають наркоманію серйозною проблемою для міста. 87,4% жителів міста вважають наркоманію серйозною проблемою для Харкова. Кожен десятий харків`янин дотримується протилежної думки.

Більшість харків`ян постараються допомогти близькій людині подолати наркотичну залежність. 84,1% опитаних респондентів мають намір допомагати своїм близьким або знайомим подолати наркотичну залежність, у разі виникнення такої необхідності. 7,8% займуть нейтральну позицію, але спілкуватимуться, як і раніше. Відмовляться від спілкування з наркозалежним 4,0%, а 2,0% повідомлять про такого знайомого до правоохоронних органів.

Контролювати проблему наркоманії, на думку городян, можна за допомогою посилення контролю продажу нарко- і психотропних препаратів. Так вважає кожен другий харків`янин (50,3%). 40,8% вважають, що цьому сприятиме посилення пропаганди здорового способу життя. Кожен третій респондент вважає необхідним заходом посилення кримінальної відповідальності, і 9,1% виступають за легалізацію легких наркотиків. 8,1% харків`ян не бачать жодних шляхів до зменшення наркозалежних людей, а 4,5% пропонують толерантно ставитися до наркозалежних.

Опитування було проведено 13-14 травня в місцях масового скупчення людей. Всього, згідно зі стихійною вибіркою, було опитано 605 жителів Харкова віком від 18 років.