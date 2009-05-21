Поживний сніданок перед роботою сприяє схудненню

Ендокринологи довели, що поживний сніданок перед роботою не тільки додає сили і сприяє бадьорості на весь день, але і допомагає худнути.

Вчені з госпіталю у Венесуелі провели дослідження, у результаті якого з`ясувалося, що жінки, які за сніданком вживають половину денних калорій, ефективніше втрачають вагу, ніж ті, хто снідає мало або не снідає зовсім. До того ж втрачені кілограми не повертаються.

Вважається, що вживання їжі, багатої протеїнами і вуглеводами, по-перше, допомагає позбутися бажання з`їсти цукерочку або іншу їжу з вмістом крохмалю, а по-друге, підвищує метаболізм.

У дослідженні взяли участь 100 жінок достатньо повної комплекції. Всіх їх посадили на низькокалорійну і низьковуглеводну дієту, проте половина жінок досить щільно снідала. Половина їх денного раціону в 1240 калорій припадала саме на ранок.

Після закінчення 8 місяців дослідники відзначили, що жінки, які споживали легкі сніданки, втратили в середньому по 12,5 кг, це приблизно на 2,5 кг більше, ніж учасниці, що їли багато.

Однак з часом така ситуація різко змінилася. Ще через 8 місяців дівчата, які звикли до легкого сніданків, знову набрали кілограм по 8. А от жінки, які щільно снідали, навпаки, продовжили худнути, скинувши ще по 7-9 кілограм.

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