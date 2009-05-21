Фіброміома матки - хвороба жінок, які не народжували

Багато жінок, що мріють стати матерями, не можуть дочекатися настання вагітності з ряду причин. Однією з таких причин може бути фіброміома матки, жінці рекомендується проведення планової операції, коли через великі розміри вузлів неможливе проведення лапароскопії.

На жаль, фіброміома останніми роками «молодіє», адже якщо раніше вона частіше зустрічалася у жінок старше сорока, то зараз з нею стикаються зовсім молоді, що ще не народжували, дівчата. Та і часто це захворювання протікає безсимптомно, і діагноз стає для пацієнтки повною несподіванкою.

Викликається ця доброякісна пухлина, в більшості випадків, гормональними порушеннями, що відбуваються в організмі, хоч і інших причин її виникнення цілком достатньо.

При лікуванні можуть застосовуватися різні методи, зокрема, і консервативні: симптоматична терапія, фітотерапія, гормональна терапія і оперативне лікування. А вже яким методом скористатися у кожному конкретному випадку, здатний визначити тільки лікар, оскільки це залежить від розміру фіброміоми, розташування вузлів і т.п.

Об`єм і вид оперативного втручання обговорюється строго індивідуально, коли прораховуються всі варіанти, свідчення і протипоказання, можливі ускладнення.

gen.su