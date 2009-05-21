Насіння соняшника лікує депресію
09:10, 21 травня 2009Країна
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Антидепресант без побічних ефектів
Соняшник, що акумулює величезну кількість сонячної енергії в дозріваючому насінні, пропонує ефективний засіб від депресії. Насіння соняшника підвищує рівень серотоніну (гормону задоволення) і забезпечує організм вітамінами Е, В6, вуглеводами, калієм і магнієм, які регулюють діяльність нервової системи. Вегетаріанцям, які піддаються змінам настрою і депресії, рекомендується вживати насіння соняшника в великих кількостях, оскільки їх організму часто бракує цих речовин. Антидепресанти, які діють за тим же принципом, мають побічні ефекти, особливо при тривалих курсах лікування.
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