Насіння соняшника лікує депресію

Соняшник, що акумулює величезну кількість сонячної енергії в дозріваючому насінні, пропонує ефективний засіб від депресії. Насіння соняшника підвищує рівень серотоніну (гормону задоволення) і забезпечує організм вітамінами Е, В6, вуглеводами, калієм і магнієм, які регулюють діяльність нервової системи. Вегетаріанцям, які піддаються змінам настрою і депресії, рекомендується вживати насіння соняшника в великих кількостях, оскільки їх організму часто бракує цих речовин. Антидепресанти, які діють за тим же принципом, мають побічні ефекти, особливо при тривалих курсах лікування.

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