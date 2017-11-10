Через війну на Донбасі з початку року загинули та поранені 39 дітей - Хуг

На Донбасі зафіксовано 425 жертв серед цивільного населення, із них 39 дітей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

“Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні змогла підтвердити інформацію, що з початку року кількість жертв серед цивільного населення на Донбасі становить 425 осіб — це і загиблі, і поранені, що перевищило кількість жертв за аналогічний період минулого року”, - сказав він.

Хуг також наголосив на тому, що все частіше жертвами конфлікту на Донбасі стають діти. За його словами, загальна кількість загиблих і поранених дітей від початку року становить 39 із 425.