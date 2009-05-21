У молоці виявили токсичний бензофенон
10:17, 21 травня 2009Країна
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Речовину вважають канцерогеном
Бельгійські супермаркети відкликають молоко, у якому виявлено сліди бензофенону.
Як повідомляє сьогодні AFP, дві найбільші мережі супермаркетів Delhaize і Carrefour порекомендували споживачам не пити молоко в пляшках, у яких виявлено токсичну рідину. За повідомленнями супермаркетів, потрапляння бензофенону, якого вважають канцерогеном, викликано витоком чорнил, які використовують для пакування.
Більшість пляшок, у яких виявлено отруєне молоко, вироблені компанією Campina.
Мережа супермаркетів Delhaize заявила також про готовність відшкодувати покупцям вартість повернутого отруєного молока.
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