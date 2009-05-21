Стан здоров’я населення України залишається незадовільним.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ під час парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні».

За його словами, показники загальної смертності населення вдвічі перевищують показники країн ЄС, а показники смертності населення у працездатному віці – 2-4 рази.

Міністр зазначив, що в 2008 році у порівнянні з 2007 роком показники смертності населення зменшилися, але все ще залишаються високими. За його словами, вищий за середній рівень по Україні показник смертності населення у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Донецькій, Київській, Луганській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

За його словами, серед причин смертей: хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів травлення, хвороби органів дихання. Він зазначив, що в Україні смертність чоловіків віком 25-44 роки майже в чотири рази перевищує смертність жінок аналогічного віку.

В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що порівняно з 2007 роком у 2008 році збільшився показник народжуваності населення. За його словами, вищі за середній по Україні показники народжуваності у Волинській, Закарпатській і Рівненській областях.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що сьогодні, не зважаючи на підвищення заробітної плати працівникам медичної галузі, вона майже у два рази менше, ніж у промисловості та на 20% нижче, ніж у сфері освіти.

В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що в умовах обмежених державних ресурсів одним із шляхів вирішення проблем галузі є перехід на обов’язкове медичне страхування. За його словами, на сьогодні в державі існує кілька підходів щодо запровадження системи обов’язкового медичного страхування. Він вважає, що головним результатом переходу до обов’язкового медичного страхування повинна стати активізація структурних перетворень у галузі.