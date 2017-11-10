Sanofi витратить $ 675 млн на експериментальну терапію розсіяного склерозу

Французька Sanofi уклала угоду з придбання прав на експериментальний пероральний препарат для терапії хвороб центральної нервової системи, створений американської біотехнологічної компанією Principia Biopharma, пише The Pharma Letter.

Читайте такожПересадка кісткового мозку допомогла пацієнтам з розсіяним склерозом повернутися до нормального життяДослідження вже продемонстрували високу перспективність використання нового лікарського препаратів в терапії розсіяного склерозу, можливо, він буде також ефективний проти інших захворювань центральної нервової системи.

За умовами ліцензійної угоди, Sanofi буде займатися розробкою інгібітор тирозинкінази (PRN2246). В даний час лікарський засіб знаходиться на етапі клінічних досліджень. За глобальні ексклюзивні права на перспективну терапію Sanofi заплатить Principia до 765 млн доларів у разі успішного виходу на ринок ЛЗ.