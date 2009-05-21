Любителям коли загрожує м'язовий параліч

Зайва любов до коли може бути небезпечна, вважають медики. Непомірне споживання напою може викликати різні наслідки: від легкого відчуття втоми до м`язового паралічу, передає ВВС.

Річ у тому, що у людини, що регулярно п`є багато коли, рівень калію в крові може знижуватися до небезпечного рівня, повідомляють дослідники в журналі International Journal of Clinical Practice.

Автори роботи приводять в приклад вагітну жінку, яка щодня випивала до трьох літрів вказаного напою. Вона скаржилася на відчуття втоми, втрату апетиту і блювоту, а медики виявили у неї проблеми з серцебиттям. Коли жінка кинула пити колу, її здоров`я повністю відновилося. Ще більш вартий уваги випадок відбувся з австралійським фермером, який випивав від 4 до 10 літрів коли. Чоловіка госпіталізували з паралічем легені. Він також видужав і за порадою лікарів обмежив вживання шипучки.

За словами автора дослідження, доктора Мозеса Элисафа, зниження рівня калія в крові викликають три компоненти - глюкоза, фруктоза і кофеїн. Навіть кола без кофеїну може бути небезпечна. "Необхідні подальші дослідження, щоб визначити, яку кількість вважати надмірною", - указує він.

Зайва любов до коли, як було встановлено раніше, пов`язана із зайвою вагою, діабетом, з хворобами зубів і кісток.

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