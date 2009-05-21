Достаток і освіта подовжують життя

Фахівці з Британської ради соціальних і економічних досліджень проаналізували дані, одержані з 2002 по 2007 рік, і з`ясували, що спроможні люди живуть довше, повідомляє видання НealthDay News. А ті, хто не тільки багатий, але і освічений, рідше страждають від депресій, високого тиску, діабету і ожиріння.

Відмінності в стані здоров`я і тривалості життя, викликані соціоекономічним статусом, очевидні у всіх вікових групах, але найбільш виражені серед тих, кому 50-60 років.

Дослідники також виявили, що ранній відхід на пенсію благотворно відбивається на здоров`ї людини, крім випадків, коли припинення роботи викликане хворобами або економічними причинами.

Примітно, що волонтерська робота, турбота про ближніх або участь в добродійній діяльності покращують психічне і фізичне життя літніх людей. Але це тільки за умови, якщо вони відчувають, що їх старання бачать і цінують оточуючі.

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