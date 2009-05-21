Що може зумовити розвиток ракових хвороб

На жаль, єдиної причини виникнення того або іншого злоякісного захворювання крові поки не існує, розказала в інтерв`ю УНІАН заступник директора Національного інституту раку доктор медичних наук лікар-гематолог Ірина КРЯЧОК.

Серед імовірних причин, які спричиняють онкогематологічні захворювання, можуть бути, – віруси, бактерії, різні несприятливі чинники навколишнього середовища – бензол, гербіциди, інсектициди.

Проте, при деяких захворюваннях причина захворювання ідентифікована. Наприклад, відомо, що до розвитку одного з підваріантів лімфоми, який уражає травний тракт (MALT-лімфома), призводить збудник Helicobacter pylori. І, якщо захворювання діагностоване на першій стадії, досить пролікувати пацієнта антихелікобактерними засобами без застосування цитостатичної терапії.

Відома також роль деяких вірусів у розвитку лімфоми. Наприклад, роль вірусу Епштейна-Барра доведена в етіології лімфоми Беркита, вірусу імунодефіциту людини – у розвитку деяких видів агресивних лімфом.

Вивчення причин виникнення злоякісних захворювань є предметом пошуку для учених багатьох клінік світу.

Проте, кожній людині дуже важливо знати, якщо захворювання вже є, потрібно починати спеціальне лікування у фахівця-гематолога або онколога, а не витрачати час на альтернативне лікування, яке часто пропонують представники нетрадиційної медицини, часто ті, хто навіть не має медичної освіти.