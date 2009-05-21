Тисячам пацієнтів встановили браковані кардіостимулятори

Американська компанія-виробник медичної техніки Medtronic повідомляє про можливі дефекти майже 37 000 кардіостимуляторів, повідомляє MedPage Today. У опублікованому на сайті компанії зверненні до лікарів повідомляється, що дефекти можуть привести до збоїв в роботі пристроїв.

Дефект проводки був виявлений в лінійках моделей Kappa і Sigma штучних водіїв ритму, произведенныхMedtronic в 2000-2002 роках. За словами представників компанії, вони одержали два повідомлення про смерть пацієнтів, причиною якої могли стати неполадки в роботі кардіостимулятора.

В ході дослідження роботи кардіостимуляторів співробітники компанії виявили збої в роботі 1,1 відсотків пристроїв моделі Kappa і 4,8 відсотків пристроїв моделі Sigma. Компанія пояснює високий відсоток неполадок в роботі кардіостимуляторів Sigma тривалішим терміном їх роботи.

Medtronic рекомендує лікарям замінити штучний водій ритму у тих пацієнтів, життя яких безпосередньо залежить від роботи пристрою. За даними компанії, більше 1,7 мільйонів кардіостимуляторів вказаних типів було встановлено пацієнтам по всьому світу, проте до справжнього моменту встановленими залишаються 36 900 пристроїв.

medportal.ru