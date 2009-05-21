Проти виразки шлунку допоможе амінокислота глутамін

Майже 20 років тому було встановлено, що бактерії під назвою Helicobacter Pylori відповідають за виразку шлунку. З тих пір антибіотики стали головним способом боротьби з бактерійною інфекцією, яка зачіпає приблизно шість відсотків світового населення, а також є основною причиною раку шлунку. Але сьогодні бактерії стають все більш стійкими до антибіотиків. Американські дослідники медичного центру Beth Israel Deaconess і Массачусетського інституту технологій знайшли альтернативний профілактичний метод проти виразки шлунку: вони вважають, що амінокислота глутамін буде корисною проти пошкодження шлунку бактеріями. На думку гастроентерологів, доповнення глутаміну в раціон харчування захистять шлунок від дії H. PYLORI, яка ослабляє слизисту оболонку і зачіпає роботу клітин, викликаючи надмірну імунну відповідь, неефективну проти інфекції. Глутамінові добавки дозволять запобігти розвитку гастриту і умов, що приводять до раку, упевнені лікарі.

Глутамін міститься в багатьох харчових продуктах, зокрема в яловичині, курці, рибі, яйцях, молочних продуктах і деяких фруктах і овочах. Експерименти показали, що глутамін блокує бактерійну загибель клітин, повністю обертаючи назад процес пошкодження тканин шлунку при виробництві аміаку бактеріями.

ami-tass.ru