В Україні змінили правила рекламування ліків та медпослуг

Верховна Рада внесла зміни до Закону України “Про рекламу” (щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 306 народних депутатів з 426, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законом, телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується. Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або години включається та є складовою частиною часу мовлення, відведеного на рекламу та частки реклами, визначеної цим Законом, у фактичному обсязі мовлення протягом астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми власності. Телепродаж не повинен спонукати дітей до купівлі чи оренди товарів;

Трансляція кіно- і телефільмів, якщо їх запланована тривалість перевищує 45 хвилин, може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) один раз на кожний повний 45-хвилинний період.

Подальші переривання дозволяються, якщо запланована тривалість трансляції перевищує не менш як на 20 хвилин два чи більше повні 45-хвилинні періоди.

Забороняється спонсорство теле- і радіопедач із використанням назв лікарських засобів, які надаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та конкретних медичних послуг, а саме: методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.