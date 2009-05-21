Японія передала Донецькій дитячій лікарні сучасне медобладнання

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА передав Донецькій обласній дитячій лікарні від Уряду Японії сучасне медичне обладнання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Раїса МОІСЕЄНКО у ході церемонії передачі медобладнання зазначила, що, спираючись на багаторічний досвід співпраці, можна з упевненістю стверджувати, що Японія є одним з самих надійних та послідовних партнерів України, чия допомога має суттєвий вплив на покращення стану охорони здоров`я.