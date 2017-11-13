Нардепи наполягають нарешті призначити міністра охорони здоров’я України

Голова депутатської групи “Воля народу” Ярослав Москаленко закликає цього пленарного тижня розглянути як невідкладне питання щодо призначення міністра охорони здоров’я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Москаленко нагадав про низку невирішених кадрових питань, серед яких є і вакансія на посаду очільника Міністерства охорони здоров’я.

“Чого ми можемо очікувати від медичної реформи, коли немає міністра охорони здоров’я? Тому або вносьте в.о. міністра Уляну Супрун, або вносьте когось іншого, або пропонуйте декілька кандидатур — хай вирішує парламент. Нам потрібно визначатись”, - сказав депутат.

Так, Москаленко наголосив, що його група вважає, що тягнути з цим питанням не можна. “Ми зобов’язані на цьому сесійному тижні внести кандидатуру міністра охорони здоров’я, як невідкладне питання, і розглянути його”, - наголосив парламентар.

Він також відзначив, що “пробуксовує” аграрна галузь у зв’язку з відсутністю деяких керівників у ній. Крім того, “незрозуміла ситуація” й у Міністерстві інфраструктури.