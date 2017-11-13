Кабмін призначив державного секретаря МОЗ

Кабінет міністрів України призначив Артема Янчука державним секретарем Міністерства охорони здоров’я.

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Відповідне розпорядження від 8 листопада 2017 р. № 788-р опубліковано на Урядовому порталі.

Як зазначається у документі, Янчука призначено "з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці".

Як повідомляв УНІАН, посадові обов’язки державного секретаря МОЗ полягатимуть в організації роботи апарату МОЗ; забезпеченні підготовки пропозицій щодо виконання завдань МОЗ та подання їх на розгляд; підготовці та поданні міністру охорони здоров’я для затвердження планів роботи МОЗ, поданні звітів про їх виконання.

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Також держсекретар МОЗ за погодженням із Міністерством фінансів затверджує штатний розпис та кошторис міністерства; призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців апарату МОЗ, присвоює їм ранги держслужбовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату МОЗ, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.

*** Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.