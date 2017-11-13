Нардепи закликають цього тижня розглянути законопроект щодо сільської медицини

Лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов закликає цього тижня розглянути реформу сільської медицини.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що зараз має реалізовуватись започаткована президентом реформа сільської медицини.

«Ми просимо цю реформу також розглянути у вівторок», - сказав депутат.

Серед іншого, говорячи про законопроект про державний бюджет України на наступний рік, Герасимов звернувся до уряду, щоб було збережено функціонування «дорожнього експерименту».

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій зауважив, що законопроект про сільську медицину ще не доопрацював юридичний відділ, хоча рішення комітету щодо нього вже є.

«Тому, можливо, не завтра, а десь в четвер ми зможемо перейти до розгляду сільської медицини», - наголосив спікер і додав, що з розглядом законопроекту немає сенсу затягувати.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).

За словами президента України Петра Порошенка, після ухвалення даного закону сільські лікарі отримають гідні умови життя.

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«Він відкриває можливості для забезпечення доступної та якісної первинної медичної допомоги для сільських жителів. Заклади охорони здоров’я та їх відділення будуть укомплектовані необхідним обладнанням і набором ліків. Сільські лікарі отримають стимулюючу оплату праці і гідні умови для життя. На допомогу жителям села прийде телемедицина, консультування найкращих фахівців», - зазначив Порошенко.

Він додав, що цей закон вже має фінансовий ресурс: у держбюджеті на 2017 рік передбачено виділення 4 млрд грн на оновлення сільської медицини.