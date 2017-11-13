Німеччина виділить ще 1,5 млн євро гуманітарної допомоги для українців, які постраждали через війну на Донбасі

Федеративна республіка Німеччина виділяє Міжнародному комітету Червоного Хреста додаткові 1,5 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки України.

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Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства Німеччини в Україні.

"Федеральний уряд Німеччини знову нарощує обсяги фінансової підтримки гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні: йдеться про виділення для цих цілей додаткових 1,5 млн євро. Отже, загальний внесок Німеччини у діяльність МКЧХ в Україні за період з 2016 по 2018 роки зростає до 16 млн євро", - сказано у повідомленні.

У посольстві зазначили, що Німеччина фінансує численні гуманітарні заходи і субпроекти в рамках проекту «МКЧХ - допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні у 2016-2017 роках». Кошти спрямовуються на допомогу сходу України.

"Фінансована у рамках проекту діяльність включає в себе медичну допомогу, лікування травм, підтримку медичних закладів, профілактичні заходи, забезпечення населення продуктами харчування і засобами гігієни, водопостачання, навчання медичного і середнього медичного персоналу, пошук зниклих безвісти та возз'єднання сімей, опікування полоненими, роз’яснювальну роботу щодо небезпечності мін і залишків боєприпасів тощо", - сказано у повідомленні.

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"Ці заходи є важливим внеском у подолання наслідків триваючого конфлікту у східній Україні. Вони поліпшують становище вимушених переселенців, сімей у тих чи інших громадах, які дали їм притулок, а також постраждалих від конфлікту по обидва боки лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях", - заявили німецькі дипломати.