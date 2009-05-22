Карі зробить жирну їжу дієтичною

Їсти улюблені смажені пиріжки, курячі крильця і сало - і при цьому не товстіти! Це, напевно, мрія кожного любителя добре поїсти. До цих пір вона здавалася нездійсненною...

Але американські лікарі, схоже, знайшли спосіб зробити шкідливу їжу не такою вже шкідливою, принаймні, для вашої фігури. Причому мова не про чудо-таблетки або якісь екзотичні інгредієнти, а про найзвичайнісіньку приправу, купити яку можна в будь-якому супермаркеті. Це карі - суміш спецій, найчастіше куркуми, коріандру, кардамона, червоного і чорного перцю, імбиру і багато інших.

Яскраво вираженого смаку карі зазвичай не має, хоча, насправді, все залежить від місця його походження. У різних країнах рецептура карі різна, але основний компонент все-таки один і той же - куркума. Саме завдяки ній приправа і володіє своїми чудовими властивостями, вважають медики. Активний елемент, що входить до складу спеції, - куркумін, - всмоктується організмом і згодом перешкоджає утворенню жирових тканин. Тобто, якщо додати його в жирне блюдо, за зайві кіло можна не турбуватися.

Свою теорію учені перевірили спочатку на мишах. Що важливо, досліди показали, що куркумін рятує не тільки від зайвого жиру, але і від холестерину. У мишей, які їли карі, рівень холестерину в крові був набагато нижчий, ніж у їх сотоваришів.

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На Русі про карі не знали, але свої хитрощі проти зайвої ваги були і тоді. Під час ситного обіду барині, що бажали залишатися стрункими, запивали жирну їжу... ложкою оцту. Сучасною версією цього рецепту став ананасний сік.

Каліфорнійський вчений Мілан Фіал стверджує, що приправа також бореться з шкідливими протеїнами, блокуючими нормальну роботу нервової системи. Таким чином, карі запобігає хворобі Альцгеймера - виду невиліковного старечого недоумства, що як правило вражає людей після 60.

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