Черкащина: хворих возитимуть через Дніпро катером МНС

На час ремонту мосту через Дніпро у Черкасах для надання екстреної медичної допомоги жителям лівобережної частини області і термінового транспортування хворих до лікарняних закладів Черкас використовуватимуть рятувальний катер Головного управління МНС в Черкаській області.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації Юрій КУВІТА, відповідна домовленість була досягнута з черкаськими рятувальниками.

За словами Ю.КУВІТИ, крім того, розроблено відповідні заходи для того, аби не залишати без кваліфікованої медичної допомоги жителів трьох районів лівобережної Черкащини. На період ремонту мосту через Дніпро Золотоніська центральна районна лікарня визначена базовим лікувально-профілактичним закладом для надання екстреної медичної допомоги стаціонарним хворим Золотоніського, Драбівського та Чорнобаївського районів за напрямками - хірургія, травматологія, акушерство та гінекологія, неврологія, урологія та кардіологія.

У разі необхідності обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечуватиме доставку консультантів з обласних лікувально-профілактичних закладів та здійснюватиме транспортування хворих (якщо це дозволятиме стан пацієнта) із Золотоніської, Чорнобаївської та Драбівської ЦРЛ до обласного центру через Канів, - зазначив начальник управління.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня єдиний міст, який сполучає лівий та правий береги Дніпра на ділянці Кременчуцького водосховища у районі Черкас, на три тижні закрито на ремонт.