Щоб мозок працював краще, частіше бувайте на сонці

Риба давно вважається основним продуктом для ефективної роботи мозку завдяки вітаміну D, але неврологи Університету Манчестера вважають, що високі рівні дії сонячного світла як джерела вітаміну корисне для мозкових функцій.

Дослідження понад 3 тисяч осіб 40-79 років виявили, що вироблення вітаміну D через ультрафіолет, удосконалює когнітивні здібності, особливо серед чоловіків середнього і похилого віку. Було зафіксовано, що люди з високими концентраціями вітаміну в крові краще і швидше виконують нейропсихологічні тести на навички уваги і швидкість обробки інформації. Учені визначили сильний взаємозв`язок між вітаміном D і пізнавальними здібностями серед людей середнього віку, навіть після врахування чинників фізичної активності, освіти і розумового здоров`я.

Фахівців зацікавив той факт, що вітамін D допомагав мозку швидше обробляти інформацію в більшості випадків у чоловіків старше 60 років, хоча біологічні причини даної асоціації залишаються поки не зрозумілими. За словами американських медиків, для підтримки нормальної роботи мозку необов`язково збагачувати харчування рибою або риб`ячим жиром – набагато ефективніше частіше гуляти в ясну сонячну погоду, коли активність ультрафіолетових променів досягає свого піку. Імовірно вироблення вітаміну завдяки сонцю може попередити старіння мозку.

ami-tass.ru