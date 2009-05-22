У чому секрет довгожителів на Кубі?

На Кубі росте кількість довгожителів: на даний момент в країні проживає близько 1400 осіб, які подолали 100-річний рубіж.

Ці дані були одержані в ході дослідження, проведеного в країні протягом року.

За офіційними даними, на Кубі налічується 1448 чоловік, які досягли або подолали 100-річний рубіж життя, повідомив голова Медичної асоціації Карібського басейну Еусебіо Сельман.

Більшість клубу довгожителів на Кубі складають жінки. Причому більше всього сторічних налічується на території центральної провінції Вілья-Клара.

Згідно коментарям фахівців, більшість старожилів на Кубі рано починали трудове життя і продовжували його до похилого віку. Вони в міру використовували медикаменти при недугах, багато рухалися і підтримували міцні сімейні відносини.

За даними демографічних досліджень, середня тривалість життя на Кубі складає 78 років. Місцеві ж власті рахують це одним з досягнень революції, після якої істотно покращало медичне обслуговування населення.

vesti.ru