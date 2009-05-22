Морські водорості перемагають респіраторні захворювання

Білок з морських водоростей потенційно може зупинити розвиток інфекцій важкого гострого респіраторного синдрому або атипової пневмонії, відповідно до нового дослідження Університету Айови /США/.

При проведенні експериментів біологи відмітили, що миші, що одержали білок Griffithsin /GRFT/, мали 100-процентну виживаність після інфікування атиповою пневмонією. Не дивлячись на увагу до епідемії вірусу SARS в 2002 році, ученим вдалося добитися мало успіхів в пошуку терапевтичних втручань проти загрози небезпечної хвороби. Тепер GRFT, лектиновый протеїн, одержаний з водоростей, відкриває нові можливості для розробки ефективного лікування, упевнені лікарі. Вони пояснюють, що витягання білка з водоростей володіє антивірусними властивостями, змінюючи форму молекул цукру, які покривають вірус і дозволяють вірусу вторгнутися в клітини організму, де вони починають відтворювати себе. Блокування цієї здатності водоростями дозволяє повністю перемогти хворобу.

ami-tass.ru