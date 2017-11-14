Медики розповіли, як запобігти цукровому діабету

Профілактика діабету ІІ типу полягає у простих заходах з підтримання здорового способу життя. Щоб вберегтися від діабету ІІ типу, вам необхідно:

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• досягнути нормальної маси тіла та підтримувати її;

• бути фізично активним та приділяти не менше 150 хвилин на тиждень регулярній фізичній активності;

• дотримуватись здорового харчування та зменшувати кількість цукру та насичених жирів;

• утримуватись від тютюнокуріння.