Проблемна шкіра: Яких вітамінів і елементів вам бракує?

Наша шкіра навіть при правильному щоденному догляді і регулярному очищенні періодично стикається з певними проблемами. Так, на шкірі обличчя з`являються сухі ділянки, почервоніння, шкіра набуває хворого блідо-сірого відтінку, лущиться.

Скраби, пілінги і маски, а також зміна косметичних засобів не допомагають. Що ж відбувається? Насправді наша шкіра сигналізує нам про те, що їй не вистачає певних вітамінів і елементів.

Розглянемо найчастіші проблеми шкіри обличчя, що зустрічаються, і з`ясуємо, яких вітамінів не вистачає і які продукти необхідно терміново включити в свій щоденний раціон харчування.

- Шкіра стає сухою, починає лущитися. На шкірі з`являються сухі ділянки, лущаться губи. Після уранішнього умивання здається, що шкіра сильно стягнута. Виникає стан дискомфорту. У вас брак вітаміну А (ретинол) і каротину. Ці вітаміни відповідають за нормальну роботу потових залоз, що утримують вологу і що забезпечують еластичність шкіри. У раціон харчування необхідно включити: печінку, молочні продукти, яєчний жовток, моркву, гарбуз, червоний перець, помідори, курагу, мандарини, апельсини, петрушку і кріп.

- Шорстка шкіра. Недолік вітаміну B3, білків і амінокислоти триптофан, дефіцит нікотинової кислоти (Вітамін PP). У медицині таку проблему називають пелагра. Пелагра - захворювання, один з авітамінозів, який виникає при хронічному недоїданні або при однотипному харчуванні. Це приводить до розладу вуглеводного і білкового обміну. При такій проблемі шкіри вам потрібно налягати на крупи і хліб з борошна грубого помелу. Включити в меню сушені гриби, боби (квасолю, горох, сою), часник, капусту, солодкий перець, картоплю і спаржу.

- Бліда шкіра, хворий землистий колір обличчя. Тріщини в куточках рота, лущення по всьому тілу говорить про дефіцит вітаміну В2 (рибофлавіну). В2 надає шкірі квітучому вигляду, бере участь у вуглеводному обміні, засвоєнні білків і жирів, відповідає за гемоглобін. Джерела вітаміну В2 є молоко і молочні продукти: кисле молоко, кефір, сир, сметана, пісне м`ясо, печінка, яєчний жовток, пекарні дріжджі.

Урізноманітьте ваш раціон харчування, додайте у ваше щоденне меню ті продукти, в яких містяться необхідні вам вітаміни і елементи. Вітамін В12 також відповідає за стан шкіри, здоровий колір обличчя, гемоглобін. Продукти, в яких міститься вітамін В12 – пісна яловичина, печінка, щавель, яєчний жовток, шпинат, капуста, буряк, морква, редиска, родзинки, інжир, апельсини, мандарини, вівсяна і гречана крупи.

- Шкіра втрачає пружність, еластичність, в`яне. Ранки і садна довго заживають.

Вам не вистачає вітамін С і цинку. Вітамін С є природним антиоксидантом, відповідає за пружність шкіри, укріплює капіляри і судини. Джерела вітаміну С – плоди шипшини, чорна смородина, лимони, апельсини, мандарини, волоські горіхи, обліпиха, квашена капуста, петрушка. Цинк володіє протизапальним і загоюючим ефектом, захищає шкірний покрив від мікробів і бактерій. Цинк міститься в горіхах мигдалю, арахісу, волоських горіхів, часниці, солодкому перці, моркві, капусті.

- Шкіра втрачає еластичність, провисає, хворий колір обличчя. Це часто буває у тих, хто захоплюється низькокалорійними дієтами, вегетаріанців. Такі проблеми свідчать про брак заліза. Цей елемент входить до складу гемоглобіну і бере активну участь в тканинному диханні. Залізо міститься в таких продуктах, як пісна яловичина, печінка, щавель, яєчний жовток, шпинат, капуста, буряк, морква, редиска, родзинки, інжир, апельсини, мандарини, вівсяна і гречана крупи.

- Ламаються нігті, на тілі з`являється алергічний висип, волосся січеться і випадає. Ваш організм не одержує потрібну дозу кальцію. Джерела кальцію - молоко і молочні продукти, яйця, цвітна капуста, салат, цибуля, зелень петрушки, яблука.

- Почервоніння шкіри на носі і щоках, шкіра лущиться. Такі шкірні проблеми бувають, якщо ви вживаєте у великій кількості прянощі, соління, алкоголь, вони розширюють капіляри, через що й відбувається почервоніння шкіри.

- Гнойнічки і висип. Часто це виникає через надмірне вживання жирної і солодкої їжі.

- Жовтуватий колір обличчя виникає через захоплення чорним міцним чаєм і кавовими напоями.

Урізноманітьте ваш раціон харчування, додайте у ваше щоденне меню ті продукти, в яких містяться необхідні вам вітаміни і елементи, відмовтеся від тих продуктів, які провокують шкірні проблеми.

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