Підраховуємо калорії

Багато дискусій ведеться навколо дієтичного харчування, адже деякі стверджують, що значну небезпеку для фігури несуть жири, інші ж стверджують, що вся проблема у вуглеводах, треті схиляються до того, що винні калорії.

Калорія є одиницею вимірювання енергії, яку організм одержує разом з їжею, так наприклад: один грам білку містить близько чотирьох калорій, а один грам жиру – дев`ять. Якщо ж протягом дня ви не зможете витратити весь одержаний запас енергії, то її надлишки залишаться усередині вас у вигляді жиру. Якщо ж ви займатиметеся підрахунком калорій, то вам вдасться одержати уявлення про баланс одержаної енергії, для цього вам слід помножити свою вагу на 24.

Якщо ви займаєтеся спортом або фізичною працею, то до отриманого результату слід додати 20-25% і ви дізнаєтеся, яка потреба вашого організму в калорійності їжі. Як відомо, дієтологи радять під час дотримання дієти споживати 1200 ккал, зокрема білки в раціоні повинні становити 45%, жири – 20%, а вуглеводи – 35%.

Особливе місце відводиться тому факту, що, не перевищуючи калорійності раціону, слід дотримуватися балансу корисних речовин, яких потребує організм.

Протягом кожного дня вам слід спожити дві-три порції жирів рослинного і тваринного походження: у одній чайній ложці міститься одна порція рослинного або вершкового масла. Одну порцію складає і одна столова ложка насіння або шість-десять горішків. М`ясні продукти і яйця повинні бути присутніми щодня в кількості п`яти-шести порцій: у одній міститься тридцять грамів м`яса, птахи, риби в готовому вигляді, а в одному яйці – дві порції.

Молочних продуктів в денному раціоні повинно бути дві-три порції: одна порція – чашка молока 0,5% жирності, або така ж кількість кефіру тієї ж жирності, або одна чашка знежиреного йогурту, або 30 грамів сиру низької жирності, або 50 грамів знежиреного сиру. Включіть в меню і дві-три порції фруктів, одна порція яких включає: один фрукт середнього розміру, або половина чашки свіжовичавленого соку.

Не забувайте і про овочі, яких повинно бути 4-6 порцій: одна порція – одна чашка свіжої листової зелені, або півчашки свіжих овочів у нарізаному вигляді, або така ж кількість тушкованих овочів. Ну і обов`язково включіть до денного раціону три-чотири порції зернових: одна порція – одна скибочка хліба, або половина чашки відварних макаронних виробів з твердих сортів пшениці, або третя частина чашки гречки, рису, вівсянки в готовому вигляді.

Виходячи з цих знань, ви сміливо можете зайнятися складанням меню на період низькокалорійної дієти, не відмовляючи собі в улюблених продуктах, але скоротивши їх кількість.

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