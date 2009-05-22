Регулярне вживання оцту покращує фігуру

Регулярне вживання оцту сприяє спалюванню жиру у ділянці живота і таким чином є ефективним засобом боротьби з "метаболічним синдромом" - порушенням обміну речовин. До такого висновку прийшли фахівці японського науково-дослідного інституту "Міцукан" за підсумками тривалого експерименту, повідомили токійські газети.

Протягом трьох місяців учасники досліду - близько 200 чоловіків і жінок - щодня двічі в день випивали встановлену норму яблучного оцту. В результаті з`ясувалося, що середній об`єм талії учасників експерименту, які вживали в день по 30 ммл оцту /1500 міліграма оцетової кислоты/, скоротився на 1,85 сантиметри. Позитивний ефект, хоч і не такий значний, був зафіксований і при використанні удвічі меншої кількості оцту і його слабкішій концентрації.

Учені з японського інституту мають намір продовжувати свої дослідження. Їх проміжні результати вони мають намір представити на черговому засіданні Японського наукового товариства харчування і продовольства, відзначає токійська преса.

ami-tass.ru