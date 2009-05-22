У Луцьку люди отруїлися невідомою речовиною

У Луцьку через отруєння невідомою речовиною госпіталізовано четверо людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 22.40 21 травня у Луцьку до реанімаційного відділення Волинської обласної дитячої лікарні та відділення детоксикації міськлікарні з ознаками отруєння невідомою речовиною були госпіталізовані 4 людей, із них 3 дитини, 2002, 2003 та 2005 років народження.

Станом на 22 травня вони перебувають у стані середньої тяжкості. Причина отруєння встановлюється.