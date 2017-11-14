ВР прийняла зміни до закону щодо примусового лікування

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування) (№1242).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 народних депутата із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як пояснила голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець,цей закон узгоджує між собою норми кримінально-процесуального законодавства та законодавства з охорони здоров'я в частині застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування.

Законопроект, за її словами, дає можливість, зокрема, "передати піклування опікунам, близьким родичам та членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом".

Крім того, йдеться про можливість застосування таких запобіжних заходів як поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи.

Так, законом у Основах законодавства України про охорону здоров’я встановлюється, що кожен громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає, зокрема, можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу у разі незгоди громадянина з висновком державної медичної експертизи, застосування до нього запобіжного заходу як до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного характеру, примусового лікування, примусової госпіталізації та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я порушуються права громадянина України на охорону здоров’я.

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Також встановлюється, що застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного характеру щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, примусового лікування до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, обмеження прав інших громадян у вигляді примусового лікування, примусової госпіталізації або у зв'язку із встановленням карантину допускаються виключно з підстав і в порядку, передбачених законом.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.