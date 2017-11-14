Світовий банк готовий підтримати проведення в Україні медичної реформ

Світовий банк готовий підтримати проведення в Україні земельної та медичної реформ, повідомили представники керівництва банку на брифінгу.

Читайте такожПорошенко сподівається, що Світовий банк надасть підтримку для впровадження телемедицини у селах

Зокрема, президент групи Світового банку Джим Кім, який перебуває з візитом у Києві, зазначив, що є можливість збільшити обсяги інвестицій у приватний і державний сектори, але це залежить від швидкості та якості проведених реформ. «У державному секторі я вірю в медичну реформу, і я думаю, що ми будемо розширювати проекти там», - сказав Кім.

У свою чергу, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен нагадала, що з 2014 року Світовий банк спрямував понад 5,5 млрд дол. у проекти в Україні і надав ще 0,5 млрд дол. гарантій на закупівлю газу. «Ми зараз готуємо кредит на політику розвитку, який підтримає політику уряду і державний бюджет. Ми також сказали уряду, що якщо земельна реформа працюватиме, то ми будемо готувати значні інвестиції в сільськогосподарський сектор», - сказала вона.