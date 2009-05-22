Діти курців частіше хворіють на рак

Батьки, які курять, створюють для своїх дочок додаткові чинники розвитку раку молочної залози. До 35-45 років кожна з 5 дівчаток, чиї батьки курили, захворіє на рак молочної залози.

- Навіть помірна дія пасивного куріння підвищує ризик появи злоякісної пухлини. Особливо великий вплив нікотину на організм дівчаток, що не зміцнів, - говорить експерт суспільної охорони здоров`я, доктор Ентоні Міллер (Торонто).

За оцінками фахівців, від 80 до 90% жінок піддаються дії тютюнового диму в підлітковому і дорослому віці. Ці жінки автоматично потрапляють в групу ризику щодо появи раку.

- Кожен повинен знати, що дівчата і жінки не мають піддаватися впливу тютюнового диму. Дія нікотину збільшує ризик захворювання раком в два рази. Зібрано вже достатньо доказів, щоб люди могли це зрозуміти. Якщо у вас є дочки, ви не повинні палити в їх присутності, - говорить Лана Даллас, помічник директора з досліджень Університету Здоров`я (Торонто)

Рак грудей є найбільш частим діагнозом раку серед канадських жінок. У 2009 році було зафіксовано 23000 нових випадків раку молочної залози, 5400 жінок загинули від цієї хвороби.

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