В Україні стартував проект “Національна медична премія”

В Україні стартував національний проект “Національна медична премія”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, ця подія стане щорічним публічним заходом, який визначить кращих практикуючих лікарів, державні і недержавні медичні заклади і установи України шляхом проведення багаторівневої оцінки номінантів.

Основним завданням премії є підвищення авторитету та поваги до професії лікаря, а також створення переліку кращих лікарів, клінік, лабораторій та установ, що надають медичні послуги в національному масштабі, для усіх регіонів країни.

Національна медична премія проводитиметься для спеціалістів галузі: медичних фахівців – лікарів; медичних клінік; діагностичних лабораторій; адміністраторів і керівників охорони здоров`я; виробників медичної продукції; фахівців з розробки і впровадження медичного устаткування або лікарських препаратів; пацієнтів.

Оцінка номінантів проводиться членами експертної, академічної рад та журі. Визначення переможців премії та підтвердження вибору переможців в номінаціях, підбиття підсумків проведення Національної медичної премії відбудеться на засіданні Опікунської ради премії.

Нагородження переможців в номінаціях премії буде проводитись щорічно у третій тиждень червня, напередодні Дня медичного працівника.