У світі - понад 11 тисяч випадків інфікування грипом A(H1N1)

Україна отримала з 41 країни офіційні повідомлення про 11 тисяч 34 випадки інфікування грипом A(H1N1), в тому числі 85 летальних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на інформацію оперативного штабу.

Зокрема, з Мексики надійшло повідомлення про 3 тисячі 892 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 75 летальних. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомив про 5 тисяч 710 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 8 з яких закінчилися смертю пацієнтів. Канада повідомила про 719 випадків захворювання людей, у тому числі 1 - летальний. Коста-Ріка повідомила про 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, один з яких закінчився летально.

Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних випадків надійшли з Аргентини (1), Австралії (3), Австрії (1), Бельгії (5), Бразилії (8), Китаю (8), Колумбії (12), Куби (4), Данії (1), Еквадору (1), Сальвадору (6), Фінляндії (2), Франції (16), Німеччини (14), Гватемали (4), Індії (1), Ірландії (1), Ізраїлю (7), Італії (10), Японії (259), Малайзії (2), Нідерландів (3), Нової Зеландії (9), Норвегії (3), Панами (69), Перу (3), Португалії (1), Польщі (2), Республіки Корея (3), Іспанії (111), Швеції (3), Швейцарії (1), Таїланду (2), Туреччини (2), Чилі (5), Сполученого Королівства (109), Греції (1).

В Україні випадків захворювання на грип А (H1N1) не зареєстровано.

Триває моніторинг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції в Україні. Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепідемічних заходів щодо осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A (H1N1).

За даними Державної прикордонної служби України за останню добу всього пропущено через державний кордон на в’їзд в Україну осіб з 39 країн поширення грипу типу А (Н1N1) – 20 002, з них громадян України – 11 602; іноземних громадян – 8 400, з них громадян Мексики – 0.

Всього з 30 квітня по 21 травня 2009 року в’їхало в Україну – 218 292 осіб, з них громадян України – 103 341; іноземних громадян – 114 951, із них громадян Мексики – 33.

Осіб з симптомами, схожими на захворювання на грип типу А (Н1N1) в пунктах пропуску через державний кордон ані серед громадян України, ані серед іноземних громадян не виявлено.