Стенокардію лікуватимуть ін'єкціями в серце

Американські учені проводять клінічні випробування методу лікування стенокардії шляхом введення в серцевий м`яз білка, який стимулює ріст нових кровоносних судин. Мета випробувань – визначити безпеку застосування методики.

Як відомо, стенокардія виникає при недостатньому надходженні крові в міокард (серцевий м`яз) через атеросклероз артерій серця. Учені сподіваються поліпшити кровопостачання міокарду, вводячи в нього чинник зростання фібробластів 1 (FGF-1) для ініціації зростання нової судинної мережі. FGF-1 відповідає в організмі за стимуляцію росту і розмноження клітин в процесах ембріонального розвитку, загоєння ран і утворення нових кровоносних судин.

Перед процедурою будується тривимірна кольорова карта серця пацієнта. Керуючись нею, дослідники поміщають через стегнову артерію в серці катетер і вводять FGF-1 в ті ділянки міокарду, де наголошується зниження кровотоку.

Після ін`єкції за пацієнтами спостерігають протягом року. Програма обстеження включає електрокардіографію (ЕКГ), сцинтиграфію міокарду, СТРЕС-ЕКГ і аналізи крові.

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