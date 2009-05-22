У Києві реорганізовано роботу психіатричних лікарень

У столиці припинено роботу міської спеціалізованої станції швидкої психіатричної допомоги та Центру медико-соціальної та трудової реабілітації психічно хворих №1 шляхом приєднання до Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні №1.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідні проекти рішень проголосували депутати Київради на засіданні сесії 21 травня.

Депутати доручили міськдержадміністрації здійснити всіх необхідних організаційно-правових заходів з припинення роботи Центру та станції швидкої допомоги для психічно хворих. Майно Центру та станції передається міській психоневрологічної лікарні №1 на праві оперативного управління.

Рішення прийняті з метою приведення мережі лікувально-профілактичних закладів міста у відповідність до законодавства. Депутати Київради вважають, що реорганізація цих медустанов покращить надання психіатричної допомоги мешканцям столиці.