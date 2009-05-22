Київ: туберкульозні лікарні не отримали коштів від автоаукціону

Депутат Київради від Блоку Литвина Олена АНТОНОВА повернула заступнику Київського міського голови, секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ ключі від автомобіля “Чайка”, який придбала на аукціоні в мерії 28 листопада минулого року.

Свої дії вона пояснила тим, що кошти від цього аукціону не надійшли, за її даними, на рахунки туберкульозних лікарень, як це передбачалося, передає кореспондент УНІАН.

Під час засідання сесії О.АНТОНОВА передала О.ДОВГОМУ відповідну заяву.

Вона поінформувала депутатський корпус, що 7 та 30 квітня зверталась із заявою до О.ДОВГОГО як депутат Київради з метою уточнити, чи переведено кошти, отримані на аукціоні, на рахунки лікарень. О.АНТОНОВА нагадала, що від проведеного аукціону з продажу автомобілів парку Київради та КМДА було отримано 2 млн. 800 тис. грн. Вона особисто за “Чайку” заплатила 600 тис. грн. і 20 тис. грн. – за оформлення відповідної документації.

“Ми провели власне розслідування і встановили, що кошти не надійшли туди, куди повинні були поступити”, - сказала О.АНТОНОВА, додавши, що на свої запити до секретаріату Київради так і не отримала відповідей.

О.АНТОНОВА повідомила, що фракція Блоку Литвина вимагає сформувати тимчасову комісію, яка встановила б, куди пішли кошти, а також вимагає притягнути до відповідальності організаторів аукціону. О.АНТОНОВА заявила, що якщо не отримає всіх пояснень з цього питання - буде звертатися до суду.

Після цього депутат сказала, що повертає ключі від машини і при цьому передала їх О.ДОВГОМУ і сподівається, що все ж отримає роз’яснення щодо того, куди ділись кошти від аукціону. За її словами, якщо такої відповіді їй не нададуть, то вона вимагатиме повернути витрачені нею на аукціоні кошти і планує сама передати їх дітям, що лікуються в туберкульозних медзакладах.

На це О.ДОВГИЙ сказав, що заяву О.АНТОНОВОЇ вважає емоційною, і порадив їй віддати ключі туди, де знаходяться автомобілі мерії. Ніяких конкретних пояснень по суті питання він не надав.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2008 р. на аукціоні з продажу службових автомобілів Київради мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ купив за 1,5 млн. грн. автомобіль “Чайка ГАЗ-14” 1979 року випуску, на якій свого часу їздив перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький.

Загалом на аукціоні з продажу 8-ми виставлених автомобілів Київради було отримано 2 млн. 828 тис. грн.

Заявлялося, що кошти підуть на лікування пацієнтів київських лікарень, зокрема онкологічного центру, туберкульозних диспансерів та дитячих лікарень.

Друга “Чайка” 1985 року випуску (ГАЗ-1402), яка також була виставлена на продаж, була придбана за 600 тис. грн. депутатом Київради Блоку Литвина О.АНТОНОВОЮ.

На аукціоні також було продано три “Тойоти Камрі”. Це автомобіль, на якому їздив перший заступник глави КМДА Денис БАСС, проданий за 153 тис. грн. при стартовій ціні 144,376 тис. грн.; авто заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО продане за 154 тис. грн. при стартовій ціні 115,144 тис. грн.; а також автомобіль заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, проданий за 131 тис. грн. при стартовій ціні 115,363 тис. грн.

Виставлений на аукціоні “Мерседес-Бенц” ML320, на якому їздив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, було продано за 106 тис. грн. при стартовій ціні 29,190 тис. грн.

Також на аукціоні за 115 тис. грн. продали машину екс-мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА “Тойота Лендкрузер”. Стартова ціна цього автомобіля складала 29,325 тис. грн.

Єдине авто, яке не вдалось продати, - “Крайслер 300С”, яким свого часу користувався екс-секретар Київради Володимир ЯЛОВИЙ.

Як повідомив журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, решту 9 автомобілів, які розпорядженням КМДА передбачено реалізувати на аукціоні, не були виставлені на торги через певні організаційні складнощі, пов’язаних з оформленням документації.

Водночас він зазначив, що не тільки ці 18, а всі 200 автомобілів автопарку Київради згодом будуть продані з аукціону.