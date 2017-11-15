Порошенко попросив Світовий банк допомогти з впровадженням сільської медицини належного рівня

Президент України Петро Порошенко закликав президента групи Світового банку Джима Йонг Кіма допомогти з впровадженням у нашій країні в рамках медичної реформи сільської медицини належного рівня.

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Про це повідомила прес-служба очільника держави з посиланням на підсумки зустрічі Порошенка з Кімом, під час якої сторони обговорили стан впровадження структурних реформ в Україні.

Відзначається, що президент Світового банку вітає успішне ухвалення в українському парламенті реформаторського законодавства про сільську медицину і пообіцяв зробити все можливе для фінансової і технічної підтримки реформ у медичній і освітній сферах.

Крім того, гість високо оцінив стан реалізації реформ в Україні. «Я оптимістично налаштований щодо майбутнього України», - зазначив Кім.

У свою чергу, Порошенко поінформував співрозмовника про реалізацію судової реформи, ухвалення законодавства з освітньої, пенсійної та медичної реформ. «Ми рішуче налаштовані на продовження реформ в Україні», - цитує прес-служба главу держави.

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Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову і технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектору.

Президент групи Світового банку Джим Йонг Кім 12-14 листопада відвідав Київ з першим візитом в історії відносин України зі Світовим банком. Під час візиту Кім зустрівся з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і керівниками парламентських фракцій, київським головою Віталієм Кличком, керівництвом антикорупційних органів, представниками громадянського суспільства та приватного сектору.