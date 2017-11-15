АМКУ оштрафував великих дистриб'юторів лікарських препаратів

Антимонопольний комітет України оштрафував трьох великих дистриб'юторів лікарських препаратів – «Санофі», «Оптима-Фарм» БАДМ за антиконкурентні дії на фармацевтичному ринку на 139 млн грн. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова комітету Юрій Терентьєв.

Читайте такожАнтимонопольний комітет України оштрафував відомі фармацевтичні компанії за змову

«Сьогодні АМКУ пухвалив рішення у справі «Санофі» й українських дистриб'юторів «Оптима-Фарм» і БАДМ про антиконкурентні узгоджені дії. Накладено штрафів на «Санофі» - 69 млн грн, «Оптима-Фарм» - 40 млн грн і БАДМ - 28 млн грн», - повідомив Терентьєв.

За його словами, оштрафовані компанії обмежували можливість виходу на ринок препаратів інших гравців.

«Суть порушення полягає в застосуванні суб'єктами комерційних практик, які обмежують можливість виходу на ринок дешевих генеричних препаратів (незапатентованих лікарських препаратів, які є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту - УНІАН), а також сприяли завищенню цін на державні закупівлі», - сказав він.

За інформацією, опублікованою на сторінці Facebook державного уповноваженого комітету Світлани Панаіотіді, в 2010-2011 роках компанія «Санофі-Авентіс Україна» імпортувала в Україну 174 препарати виробництва групи Sanofi. 27 із цих ліків не мали замінників, а 147 - мали один або більше замінників. В асортимент таких препаратів потрапили такі відомі назви, як «Но-шпа», «Ессенціале», «Маалокс», «Кордарон», «Фестал» та ін. Імпортувавши ці товари в Україну, «Санофі» продавав їх двом дистриб'юторам - «Оптима-Фарм» і БАДМ.

«Комітетом встановлено, що умови договорів «Санофі-Авентіс Україна» з дистриб'юторами могли призвести до обмеження конкуренції на ринках лікарських засобів Sanofi для більш дешевих замінників. Також відповідні угоди забезпечили можливість підвищення цін на лікарські засоби Sanofi при їх реалізації через процедури державних закупівель», - зазначила Панаіотіді, додавши, що такі дії фармкомпаній мають значний соціально-економічний ефект.

Також у комітеті озвучили інформацію Єврокомісії, згідно з якою, поява генерика на конкурентному ринку веде до зниження цін як на сам генерик, так і на оригінальний препарат, а також до збільшення частки генериків, чого не спостерігалося у випадку з препаратами Sanofi.

Читайте такожМіжнародна група вчених запропонувала план щодо зниження цін на ліки

«Під час зазначених антиконкурентних узгоджених дій частка продажів генеричних препаратів кінцевим споживачам була незначною й істотно не зростала, незважаючи на більш низьку ціну порівняно з оригінальними препаратами Sanofi, що продаються з високою торговельною надбавкою», - повідомили в комітеті.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році компанії «БАДМ», «Оптима-Фарм, ЛТД» були фігурантами розслідування АМКУ. Вони звинувачувалися у використанні непрозорих механізмів надання знижок і були оштрафовані на 903 тис. грн і 180 тис. грн, відповідно.