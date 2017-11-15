Ситуація щодо грипу та ГРВІ в Україні: у жодному регіоні епідемічний поріг не перевищено (відео)

За даними дозорного епідеміологічного нагляду за 45 тиждень 2017 року зареєстровано 44 випадки грипоподібних захворювань, серед них найбільше дорослого населення.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, на звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 28 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

Читайте такожСимптоми грипу, що вимагають термінової госпіталізації

За даними рутинного епіднагляду інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 419,4 на 100 тис.населення, що більше минулого тижня на 3,7 %.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській – 729,2 на 100 тис.населення, найнижчий у Тернопільській областях – 207,1. В жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності.

Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти 0 – 14 років.

Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було.

Медики вкотре нагадують, що грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Симптоми грипу:висока температура, яка тримається мінімум 5 днів, лихоманка, головний біль, ломота в м’язах та суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту; можливо, нудота, кашель, що може тривати 2 тижні і більше, нежить.

Читайте такожСиропи проти кашлю шкодять дітям у віці до 4 років - лікарі

Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

При перших симптомах звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.