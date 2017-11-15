МОЗ запровадило нові вимоги для стоматологічних кабінетів



Основні зміни мають посилити безпеку медпрацівників при роботі з рентгенівським обладнанням та дозволять використовувати сучасні рентгенівські апарати в стоматологічних кабінетах та клініках відповідно до Європейських вимог.

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14 листопада 2017 року вступили в дію нові вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур для стоматології.

Відповідний наказ МОЗ про внесення змін до діючих стандартів було опубліковано в Офіційному віснику України.

Відтепер стоматологічні кабінети з можуть розміщуватися в житлових будинках та громадських будівлях за умови дотримання чітко встановлених вимог. Також зміни до державних санітарних норм роботи стоматологічних рентгенівських апаратів дозволяють використовувати у роботі сучасне обладнання: дентальний рентгенівський апарат, конусно-променевий комп’ютерний томограф, пантономограф та ортопанотомограф.

У стоматологічних кабінетах повинні робити не більше 100 знімків в тиждень при проведенні прицільних рентгенівських досліджень та не більше 50 – при використанні ортопантомографа. Це дозволить уникнути перевищення річної дози опромінення медичного персоналу. Робоче місце оператора повинно бути не менше 4м2, обладнане захисною кабіною чи ширмою.

Вимоги до роботи обладнання посилюють безпеку не лише медичного персоналу, а й громадян, які проживають у будинках де є стоматологічні кабінети та клініки. Якщо стоматологічні кабінети розташовані в старих житлових будинках, необхідно враховувати матеріали і товщину міжповерхового перекриття. У разі необхідності потрібно робити спеціальний захист стелі для забезпечення надійного протирадіаційного захисту. Первинний промінь рентгенівського апарату заборонено спрямовувати у бік вхідних дверей або вікна першого поверху без захисних ролетів.