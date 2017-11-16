Медики розповіли про основні симптоми діабету

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові.

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В результаті неконтрольованого діабету виникає гіперглікемія (підвищення рівня глюкози в сироватці крові), що призводить до ураження багатьох систем організму, особливо нервів та кровоносних судин.

Основні симптоми діабету:

• надмірне сечовиділення,

• спрага,

• постійне відчуття голоду,

• втрата ваги,

• відчуття втоми,

• погіршення зору.