Кабмін схвалив законопроект щодо права переселенців з інвалідністю на соціальний квартирний облік

Кабінет міністрів України схвалив проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", метою якого є законодавче врегулювання питань надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Наголошується, що документ розроблено на виконання указу президента "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю", передбачає розширення переліку категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема, надання такого права особам з інвалідністю із числа внутрішньо переміщених, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.