Уряд затвердив порядок надання субвенції для забезпечення житлом дітей-сиріт

Кабінет міністрів України затвердив порядок та умови надання у 2017 році субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та виготовлення проектно-кошторисної документації.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Передбачається, що рішення сприятиме зменшенню ризиків потрапляння дітей до інтернатних закладів, а натомість допоможе влаштуванню їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків.

«Відтак діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у віці від 12 років, отримують більше можливостей зростати і виховуватися в умовах наближених до сімейних, а після досягнення повноліття отримувати соціальну підтримку», - йдеться у повідомленні.

Документом визначено головного розпорядника субвенції, умови її надання, орган, який прийматиме рішення стосовно визначення напрямів та об’єктів, на які спрямовуватимуться кошти, перелік необхідних документів.

У відомстві зазначили, що реалізація цього нормативно-правового акту дасть змогу придбати 76 і побудувати 7 дитячих будинків сімейного типу, до яких буде влаштовано 600 дітей, а також придбати для 555 дітей 328 житлових приміщень соціального призначення.

Повідомляється, що на сьогодні в закладах інституційного догляду перебуває 6 324 дитини, переважно це діти у віці від 12 років.

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У міністерстві констатують, що ситуація щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, залишається критичною. Саме ця категорія дітей та осіб на сьогодні є незахищеною.

Станом на 1 січня 2017 року понад 26 670 дітей перебували на квартирному обліку як такі, які потребують поліпшення житлових умов.