Нардеп припустив, коли в Україні з'явиться міністр охорони здоров'я

Заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" Сергій Березенко сподівається на внесення до парламенту кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я у грудні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

"Це прерогатива виключно уряду, після обговорення на раді коаліцій з приводу внесення кандидатури", - пояснив депутат.

Він переконаний, що довго не можна залишатися без міністра охорони здоров'я, особливо враховуючи те, що зараз проводиться реформування цієї галузі.

“Тому кандидатура на посаду міністра охорони здоров'я, так як і на інші посади, які є умовно вакантними, має бути внесена найближчим часом. Очевидно, це грудень. Я сподіваюся, що прем'єр-міністр внесе кандидатуру Уляни Супрун, тому що вона, очевидно, справилася зі своїм завданням у проведенні законодавства, необхідного для реформ”, - сказав Березенко.

Він також додав: “Будемо вірити, що це подання буде в залі. Ми зможемо його розглянути в пленарний тиждень”.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня народний депутат Андрій Деркач у Facebook написав, що народні депутати позиваються до Гройсмана.

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«Кабмін Гройсмана був сформований півтора роки тому. Без міністра охорони здоров'я. За цей час прем'єр не зробив жодної спроби призначити легітимного міністра», - наголосив Деркач.

За словами Деркача, «за час нелегітимного керівництва МОЗ Супрун наламала чимало дров».

«Підготовлено «медичну реформу» з порушенням прав українців, передбачених Конституцією. Реакція прем'єра? Нуль», - наголосив він.

«Друге. В Україні відсутні вакцини й сироватки від смертельно небезпечних хвороб - проти сказу, ботулізму, що вже призвело до смерті людей. Причина - зрив національних галузевих програм. Реакція прем'єра? Нуль. Третє. В Україні зірвано програму закупівлі ліків за останні три роки. В результаті лікарні по всій країні недоотримали життєво необхідні препарати. Реакція прем'єра? Нуль», - додав депутат.

22 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я, а з 1 серпня поклав на неї виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

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Супрун народилася та виросла у США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала до України. Під час Революції гідності працювала у медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців та заснувала «Захист патріотів» - організацію, що займається тренуваннями з тактичної медицини та забезпечує українських бійців покращеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО.

У 2015 році отримала українське громадянство.