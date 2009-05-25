5 шкідливих продуктів, які ...корисні

Прихильники здорового способу життя часто шкодують про те, що ради правильного харчування їм довелося відмовитися від багатьох любимих, але украй шкідливих продуктів. Далеко не всі продукти, які прийнято вважати шкідливим, насправді шкодять здоров`ю. Їх просто незаслужено відправили до такого списку. Спробуємо разом з порталом iVillage.com реабілітовувати деякі з них.

1. Яйця

Найбільш дешеве і доступне джерело білків є також і одним з найбільш живильних продуктів, з яких можна приготувати ситний і смачний сніданок, обід або вечерю. Два яйця в день - це денна норма холестерину (якщо при цьому не вживати інші холестериновмісні продукти).

2. Горіхи

Багато хто часто відмовляється від горіхів під приводом того, що в них міститься дуже велика кількість жирів. Проте далеко не всі пам`ятають про те, що жири діляться на "погані" і "хороші". У горіхах якраз містяться украй корисні "хороші" жири. Горіхи - недорогий, смачний і багатий клітковиною і білками продукт. Просто додайте жменю горіхів в утреную порцію вівсяної каші або пластівців.

3. Шоколад

Оскільки шоколад потрапив в категорію "солодощі", багато людей, які ведуть здоровий спосіб життя, вважають його мало не кровним ворогом і ні за яких обставин не погоджуються з`їсти ні шматочка. Давайте розбиратися. Шоколад проводиться з какао - рослини, яка по своїх корисних властивостях схожа з деякими овочами. У шоколаді міститься велика кількість флавонолів - пігментів, дія яких на організм схожа з дією антиоксидантів. Флавоноли також містять яблука, виноград і червоне вино.

4. Сири

Тим, хто дотримується схеми здорового живлення, сир здається смачним, але абсолютно забороненим продуктом. Хочте вірте, хочте ні, але жир, що міститься в сирах, особливо твердих (Пармезан), сприятливо впливає на організм в цілому. Додайте деяку кількість пармезану в овочевий салат: порція білків не пошкодить вашому здоров`ю.

5. Паста

Всім подобається це просте і ситне блюдо - паста з різними соусами. Любителям здорового способу життя не варто відчувати себе винуватими в той момент, коли вони, знехтувавши всі заборони, накидаються на тарілку пасти. Ніякої шкоди для здоров`я: головне, правильно вибрати і приготувати наші макаронні вироби. Вибирайте пасту, зроблену з муки цільного зерна: у білому борошні калорій стільки ж, а ось клітковини і білків - значно менше.

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