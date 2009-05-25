Косметична гімнастика для очей

Очі видають вік нітрохи не менше, ніж зморшки або шия. А, крім того, з віком погіршується зір і накопичується втома, особливо, якщо ви багато працюєте за комп`ютером або захоплюєтеся прогляданням телепередач. Приділяти увагу очам потрібно не менше, ніж догляду за собою. І, в першу чергу, необхідно виконувати вправи, сприяючі зміцненню очних м`язів.

Вправи косметичної фізкультури нескладні, але вимагають регулярності і правильного виконання. Починаючи гімнастику, прийміть зручне положення: сядьте на стілець і зіпріться на його спинку. Ваш одяг не повинен стягувати шию і груди. Перед проведенням косметичної гімнастики наносити крем на шкіру не потрібно, проте суху шкіру ви можете злегка змастити сметаною, а жирну — протерти кислим фруктовим соком.

Гімнастика для очей зміцнює очні м`язи, зменшує набряклість під очима і перешкоджає утворенню зморшок навколо очей. До того ж ця гімнастика значно покращує зір.

- Закрийте очі якомога щільніше і лічіть до п`яти, а потім відразу широко розплющте очі і знову лічіть до п`яти. Тепер розслабте м`язи. Щоб при виконанні вправи не морщити лоб, потрібно на надбрівні дуги покласти вказівні пальці. Повторіть 3-5 разів, з часом число повторень доведіть до 10.

- Поволі, не повертаючи голови, скосіть очі повністю вліво і лічіть до п`яти, після цього повторіть ту ж вправу праворуч. Після цього поверніть очі в початкове положення і закрийте їх на 1-2 секунди, пауза. Повторіть 3-4 рази.

- Моргайте обома очима щонайшвидше, при цьому в думках рахуйте до десяти. На останній рахунок міцно зажмурте очі, зробіть паузу 2-3 секунди і розплющте очі. Повторіть 4-5 разів.

- Помістивши вказівні пальці на надбрівні дуги, підніміть очі вгору повністю і в думках лічіть до трьох. Після цього опустіть очі вниз і теж лічіть до трьох. Далі закрийте очі, пауза 1-2 секунди. Повторіть 3-4 рази.

- Виконайте очима повільні обертальні рухи зліва направо 2 рази, а потім справа наліво 2 рази, пауза. Повторіть 2-3 рази.

Зверніть увагу, що з кожним разом робити гімнастику очей вам все легше і легше, оскільки поступово зміцнюються очні м`язи.

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