Парубій підписав і направив президенту закон про медичну реформу
11:15, 17 листопада 2017Країна
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Підписання закону головою ВР та направлення його на підпис президенту відбулося сьогодні.
Парубій / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав і направив на підпис президенту закон “Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів” (№6327).
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Як зазначається у картці законопроекту на сайті парламенту, підписання закону головою ВР та направлення його на підпис президенту відбулося сьогодні, 17 листопада.
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