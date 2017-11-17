Парубій підписав і направив президенту закон про медичну реформу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав і направив на підпис президенту закон “Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів” (№6327).

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Як зазначається у картці законопроекту на сайті парламенту, підписання закону головою ВР та направлення його на підпис президенту відбулося сьогодні, 17 листопада.